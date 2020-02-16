DÜNYA

Habertürk'ten Çetiner Çetin İdlib dramını yerinden aktardı!

Habertürk ekibinden Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk Suriye rejiminin aralıksız bir şekilde bombaladığı İdlib'de bir gün geçirdiler. Rejimin bombardıman altına tuttuğu hayalet şehri görüntülediler.

Habertürk'ten Çetiner Çetin, Rusya'nın desteğiyle Suriye rejiminin bombardıman altına aldığı ve hayalet şehre dönen İdlib ve kasabalarını görüntüledi. Çetin, İdlib' halkının bir yandan olası rejim saldırılarının tedirginliğini yaşarken bir yandan da kent halkının göç hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. 

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