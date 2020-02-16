Habertürk'ten Çetiner Çetin İdlib dramını yerinden aktardı!

Habertürk'ten Çetiner Çetin, Rusya'nın desteğiyle Suriye rejiminin bombardıman altına aldığı ve hayalet şehre dönen İdlib ve kasabalarını görüntüledi. Çetin, İdlib' halkının bir yandan olası rejim saldırılarının tedirginliğini yaşarken bir yandan da kent halkının göç hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.