DÜNYA

ABD'de havuzda yüzen çocuk boğulmaktan son anda kurtuldu!

ABD'nin Michigan eyaletinde 2 yaşındaki çocuk, yetişkinlerle dolu havuzda boğulmak üzereyken kurtarıldı. Küçük çocuk, başka çocuğun kendisini havuzun dibinde fark etmesiyle kurtuldu.

Olay, Michigan eyaletinin Livonia kentindeki otelde meydana geldi.

Havuzda ailesinin bir süre gözünden kaçırdığı 2 yaşındaki çocuk, yetişkinlerle dolu suda çırpınmaya başladı.

Dibe batmaya başlayan çocuğu, havuzdaki 9 yaşında olan kız çocuğu fark edince panikle çevresindekilere seslendi. Bu sırada havuzdakiler, çocuğu havuzun dibinden alıp, çıkardı. Havuz kenarında bulunan hemşire de uzun süre nefessiz kalan çocuğa müdahalede bulundu.

Polis, çocuğun suyun altında neredeyse 1 dakikadan fazla kaldığını açıkladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)
Halep'te ilerleyen rejim güçlerine karşı operasyon
Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı
Trabzonspor ile Sivasspor kapışıyor ilk yarıda iki gol çıktı
İkinci el otomobil fiyatları neden uçtu! Sebebine bakın Nasrettin Hoca fıkrası gibi
Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeni Ares'in beyin ölümü gerçekleşti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknopark açılış töreninde konuştu
İngiltere'de rüzgarın yerden havalandırdığı kontrplak adamın kafasına çarptı!
Aycan Yanaç Survivor kimdir yaşı kaç Survivor Ünlüler'in en dikkat çekeni
İzmir'de küçük kıza cinsel istismar iğrenç anlar kameralarda!
İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı anı kameralara yansıdı
Tayfun Erdoğan kimdir Emrah'ın oğlu yaşı kaç annesi kimdir?
Askeri konvoyun geçişinde Fetih Süresi okundu!
Parviz Abdullayev kimdir Survivor Cobra Parviz aslen nereli yaşı kaç?