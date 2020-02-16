Yalova'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

YALOVA-Altınova arasında E-130 karayolunda meydana gelen kazada; Kadir Özdemir idaresindeki 16 LSB 731 plakalı kamyonet, Altınova'dan merkez yönüne giden Osman Çampınar yönetimindeki 77 AF 143 plakalı yolcu minibüse yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 2’si ağır olmak üzere 4 yolcu ile kamyonet sürücüsü Çampınar yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar Yalova Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.