CHP

CHP kongresinde kadınları isyan ettiren konuşma

CHP Ankara İl Kongresinde bir delegenin kadınlar hakkında söylediği sözler gerginliğe neden oldu.

Tevfik Koçak adlı delege konuşmasında, "Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz" sözünü kullanınca, salonda önce 'yuh' sesleri yükseldi, ardından da pet şişeler havada uçuştu.

Salonda kadın erkek bütün partililerin sözlerine tepki göstermesi üzerine önce, "Yüz yıldır Anadolu’da kullanılan bir söz. Ne var bunda gocunacak" diye kendisini savunan Koçak, tepkilerin artması üzerine geri adım atmak durumunda kaldı.

CHP’li kadınlar Kocak’ın elinden mikrofonu alıp kürsüden inmesini istedi, Koçak ise "Sözümü geri aldım" dedi ancak kürsüden inmeyince atılan pet şişelere hedef oldu.

Salondan gelen büyük tepki karşısında ne yapacağını şaşıran Koçak, "Arkadaşlar ben özür diliyorum, yüz bin defa özür diliyorum. Bu bir Anadolu sözcüğüdür, hepinizden özür diliyorum kadınlar benim anamdır, bacımdır, her şeyimdir, kızmayın bana" diyerek kürsüyü terk etti.

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