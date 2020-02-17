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Tozkoparan 47. bölüm fragmanı

Tozkoparan dizisi 47. yeni bölümüyle 23 Şubat 2020 Pazar günü TRT 1'de olacak. Tozkoparan'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tozkoparan 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 23 Şubat  2020 Pazar günü TRT 1'de...

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.

Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.

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