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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir maç sonu açıklama

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, liderliğe yükselmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Benim için önemli olan lider olmak değil sezon sonu itibariyle lider bitirebilmek" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk etti. Zirve yarışı için büyük önem taşıyan mücadeleden bordo-mavili ekip 2-1 galip ayrılarak liderliğe yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Liderliği yükselmek mutluluk verici ama benim için önemli olan lider olmak değil sezon sonu itibariyle lider bitirebilmek. Onun için bunun devamlı olması gerekiyor" dedi.

"Takımın özellikle son bölümde temposunun düştüğüne" ilişkin bir soru üzerine Çimşir, "65-70 dakika oyunun hakimi bizdik. Hem tempo, oyunu forse etme anlamında ciddi pozisyonlarımız var. Skoru 3-4 yapabilsek çok daha farklı olabilirdi. 2-0 dan sonra rakip oyun içinde kalmaya çalıştı. Skoru arttıramadığımız için, skorun verdiği geri çekilmeler oldu" şeklinde konuştu.

Beşiktaş maçında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Obi Mikel'in takım için önemli oyuncu olduğunu belirten Çimşir, "Bizim 5 tane daha sarı kart sınırında oyuncumuz var. Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın itibariyle başlayarak hangi oyuncumuz sağlamsa onunla birlikte bu yola devam edeceğiz" diye konuştu.

'Rıza Çalımbay'ın Sörloth'un oynamasına şok oldukları' şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine Çimşir, "Sörloth normal şartlarda bizim beklediğimiz 1 maç cezaydı. 2 maç verdiler, sonra hatalarından döndüler. Hem Sörloth hem diğer oyuncuların performansı gayet iyiydi. Özellikle 65-70 dakika iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum. Sadece 1 oyuncu üzerinden galibiyeti değerlendirmek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunda çıkan Nwakaeme'nin durumunun ciddi olacağını düşünmediğini kaydeden Çimşir, "Arka adalesinde gerilme olduğunu söyledi. Biz de çok risk etmedik kendi de çıkmak istedi. Yarın tablo daha net oturur çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir iki gün içinde durumuyla alakalı net bilgilendirme yaparız" dedi.

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