MAGAZİN

Burcu Esmersoy'dan şiddet itirafı: Babam tuvalette hortumla dövdü

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, konuk olduğu bir YouTube kanalında küçük yaşta babasının kendisini tuvalete kapatıp hortumla dövdüğünü söyledi. Konuşurken sesi titreyen Esmersoy'un hayat hikayesi herkesi herkesi şaşkına çevirdi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Hayatı boyunca yaşadığı zorlukları anlatan Esmersoy, babasıyla arasının neden kötü olduğunu ve yaşadığı şiddeti anlattı.

"ANNEME 'ANNE' DEDİĞİM İÇİN TOKAT YEDİM"
Yıllardır yaşadığı güzel hayatıyla gündeme gelen Burcu Esmersoy; acılarla, eziyet görerek ve sevgiye muhtaç büyütüldüğünü söyledi. 5 yaşındayken babasının başka bir ailesinin olduğunu öğrendiği için anne ve babasının ayrıldığını, bu sebepten de babaannesi ve dedesi ile büyütüldüğünü anlatan Esmersoy, "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim" dedi. Esmersoy içinde bulunduğu bu durumu 18 yaşındaki annesinin 'Artık bana anne diyebilirsin' demesiyle sorgulamaya başladığını da sözlerine ekledi.


"BABAMI ÇOK HASTA GÖRDÜĞÜMDE KENDİMİ RAHATLAMIŞ HİSSETTİM"
Yıllar önce babasıyla arasındaki sorunlardan dolayı gündeme gelen Esmersoy, hayatı hakkında bilinmeyen bir gerçeği daha anlattı. Esmersoy, programda sözlerine şöyle devam etti: "Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim. Babamla hiç görüşmüyordum, ablam 'Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi. Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam. Bu güzel bir duygu değil. Babamın ablamla sert bir dille konuşmaya başladığını gördüğümde ben bir şey söylemek istiyorum diyerek 'Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu sana söylemek istiyorum. Allah'a olan inancımı çok arttırıyor' dedim."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok partisinden istifa etti
Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması
Hazine açıkladı! Merkezi yönetim bütçesi 21,5 milyar fazla verdi
İlker Başbuğ'un avukatlarından darbe iddialarına büyük tepki!
Bünyamin Gezer'den VAR eleştirisi: Aldığınız para haram kardeşim
Ankara'da okulda silahlı saldırı müdürü vurdu aynı silahla intihar etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bingöl’de şoförden örnek davranış! engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi
Hint polisi, Müslüman öğrencilere kütüphanede copla saldırdı
Cemreler ne zaman düşüyor 2020 ilk cemre düşme tarihi
İdlib’li babanın kızıyla yürek yakan kahkahası oyun zannediyor
Acun Ilıcalı Survivor 2020 adasına nasıl geldi? İşte Acun Ilıcalı’nın adaya girişi!
Burcu Esmersoy son haliyle korkuttu! Zayıflama hastalığına yakalandı
Kütahya'da kaldırımdaki kediye tekme saniye saniye kamerada
AÖF kayıt yenileme ne zaman AÖF Giriş kayıt yenileme ekranı