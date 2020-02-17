Acun Ilıcalı Survivor 2020 adasına nasıl geldi? İşte Acun Ilıcalı’nın adaya girişi!

Acun Ilıcalı her yıl Survivor'ın ilk bölümünde farklı bir araçla geliyor. Bu yıl da Acun Ilıcalı'nın oyun alanına nasıl geleceği merak konusu olmuştu. Survivor'ın ilk bölümünde Acun Ilıcalı adaya 3 farklı araçla ulaştı.

İlk önce spor arabayla belli bir noktaya ulaşan Ilıcalı daha sonra off-road aracına bindi. Son olarak ise yarışmacıların yanına jet-ski ile ulaştı.