Acun Ilıcalı Survivor 2020 adasına nasıl geldi? İşte Acun Ilıcalı’nın adaya girişi!
Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor 2020 başladı. Her yıl Survivor adasına farklı bir araçla gelen Acun Ilıcalı, bu kez 3 farklı araç kullanarak yarışmacıların yanına geldi.
Acun Ilıcalı her yıl Survivor'ın ilk bölümünde farklı bir araçla geliyor. Bu yıl da Acun Ilıcalı'nın oyun alanına nasıl geleceği merak konusu olmuştu. Survivor'ın ilk bölümünde Acun Ilıcalı adaya 3 farklı araçla ulaştı.
İlk önce spor arabayla belli bir noktaya ulaşan Ilıcalı daha sonra off-road aracına bindi. Son olarak ise yarışmacıların yanına jet-ski ile ulaştı.