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Kadir Şeker'in cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

KONYA'da kendisi için 3 çocuğu ve eşini bırakıp gelen Ayşe D.'yi sokak ortasında döven Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklanan Kadir Şeker'in olay öncesi tramvayda görüntüleri ortaya çıktı.

Konya’da üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker (20), sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Şeker'in olay öncesi bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, teyzesinin evine gitmek için tramvaya binen Şeker'in, tramvayda oturduğu, daha sonra Piri Reis durağında inmek için ayağa kalktığı görülüyor. 

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