Kadir Şeker'in cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

Konya’da üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker (20), sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Şeker'in olay öncesi bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, teyzesinin evine gitmek için tramvaya binen Şeker'in, tramvayda oturduğu, daha sonra Piri Reis durağında inmek için ayağa kalktığı görülüyor.