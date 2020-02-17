FETÖ'cilerin akıl almaz kopya düzeneği yok artık dedirtti!

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, birçok FETÖ kumpasında adı geçen Coşgun Çakar’ın Sincan Temelli’deki villasına, 2017 Nisan’da operasyon düzenlendi.

Villada arama yapan polis ekipleri, birçok dijital materyale el koydu. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, 7 saniyelik ve 14 dakika 28 saniyelik iki ayrı görüntü kaydının bulunduğu anlaşıldı.

14 dakika 28 saniyelik video görüntüsünde yapılan incelemede, bir kadının katılmış olduğu sınava ait görüntünün bulunduğu, görüntüdeki kadının önündeki sıra üzerinde soru kitapçığı ve optik cevap formu bulunduğu, kadının üzerinde bulunan gizli kamera ile soru kitapçığındaki testlerin bulunduğu sayfayı tarayarak görüntülediği görüldü.