Siirt'te kasada para bulamayan hırsızlar fıstık ve çikolata çaldı!

Olay, Bahçelievler Mahallesinde geçtiğimiz günlerde bir okey salonunda yaşandı. Hırsızlar, yanlarında getirdikleri bir alet ile camın kilidini zorlayarak kırdı.

Ardından iş yerine giren hırsızlar, kasaya yöneldi. Kasada para bulamayan hırsızlar yaklaşık değeri 2 bin lira olan fıstık ve çikolatayı aldıktan sonra kaçtı.

Sabah iş yerini geldiğinde fıstık ve çikolataların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Özcan Bilgi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İş yeri sahibi Özcan Bilgi, 2 ay içinde iş yerinde 2 defa hırsızlık olayının yaşandığını belirte Bilgi, birinci olayın gece saat 03.30'da ikinci olayın ise sabah 06.00 sularında yaşandığını söyledi.