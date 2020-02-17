Çin'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında sokakta polis şiddeti!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 69 bini geçti. Salgın nedeniyle 1.670 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1596'sı Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, biri Fransa'da, biri Japonya'da, biri Tayvan'da ve biri de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında 69 bin 267, Hong Kong'da 57 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 20 vaka görüldü.

ÇİNLİ YETKİLİLER AÇIKLADI

Çin hükümeti, son üç gün içerisinde coronavirüs vakalarında azalma olduğunu açıkladı. Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, coronavirüse karşı alınan tedbirlerin etkili olmaya başladığını belirtti.

Çin’den yapılan açıklamada, son üç gün içerisinde coronavirüs vakalarında azalma olduğu belirtildi. Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin'in virüsün yayılmasını engellemek için aldığı önlemlerin etki etmeye başladığını söyledi. Coronavirüse karşı tedbirler devam ederken, alınan önlemler virüsün ortaya çıktığı Hubei ve Wuhan’ı kapsıyor. Başka şehirlerden Pekin'e gelenlerin 14 gün karantinaya alınması zorunlu hale getirilirken, coronavirüste yeni vaka sayısındaki artış hızı düşmeye başladı.