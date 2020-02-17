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İstanbul'a kar yağacak mı? Bünyamin Sürmeli: Durum korkunç ötesi

Türkiye'nin batı bölgeleri kar yağışına hasret kaldı. Meteorolojik tahminlerde ufukta kar yağışı da görünmüyor. CNN TÜRK Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli korkutan tabloyu canlı yayında anlattı.

Bünyamin Sürmeli'den korkutan tabloya dair çarpıcı değerlendirmeler:

Geçtiğimiz ocak ayı tüm zamanların en sıcak ocak ayı olarak tarihe geçti! Kayıtlar tutulduğundan beri son 140 yılın en sıcak Ocak ayını yaşadık. Antartika rekor kırdı;20.7 derece ölçüldü. Bu korkunç ötesi bir durum. Biz neden böyle bir kış yaşıyoruz? Bu harita karaların ve okyanusların ortalama sıcaklıklarını ve sapmasını gösteriyor.

Bu harita bir tahmin değil bir rapor. Haritada görüyorsunuz Sibirya kıpkırmızı durumda. Bize soğuk hava gönderecek mecali yok. Biz ise normallere yakın değerlerdeyiz. İstanbul'da normal değerler 7-8-9 derece. Bu sıcaklıkta kar yağabilir mi? Yağmaz. Kuzeyden bir soğuk hava dalgası gelmesi lazım.

Doğuda niye bu kadar kar var? Doğunun normal sıcaklıkları kar seviyesinde. Biz normal sıcaklıkları yaşadığımız için yığınlarla kar var. Dolayısıyla doğu ve batı arasındaki dramatik farkın sebebi bu. Biz çok çok sıcak durumda değiliz ama bize soğuk hava gönderecek bölgeler sıcak.

Şubat ayının kalanında da kar yağışına neden olabilecek hava dalgaları görünmüyor. Sıcaklıkları bir kaç derece düşüyor ama bu kar oluşturmuyor.

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