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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 2. soruda elendi

15 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan eski Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanı Murat Yasan, 2. soruda elenerek herkesi şaşırttı.

Pozitifliği ve enerjisiyle dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Murat Yasan, 20 yıl kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. Çevresi tarafından Mercan Dede lakabıyla da anılan Yasan, 1998 yılından beri sayısız kere paraşüt atlayışı yapıyor ve 2010 yılında ölümden dönüyor. 2010 yılında paraşüt kazası geçiren Murat Bey'in hayatı o zaman değişiyor. Geçirdiği paraşüt kazası sonrası beyin kanaması geçiriyor ve ölümden dönüyor. 3 gün yoğun bakımda yatıp günlerce hastanede kalıyor. Konuşma, görme bozukluğu derken mucize gibi bir şey oluyor ve iyileşiyor. Bu kaza sonrası çok sevdiği üniforma ve birliğinden ayrılmak zorunda kalarak büyük üzüntü yaşıyor. Tüm bunlar olurken ilk eşinden de ayrılmak zorunda kalıyor ve 2. evliliğini yapıyor. Şu anda mutlu bir yuvası olan Murat Bey, yaşadığı büyük kaza sonrası tekvando hocalığı yapıyor ve gençlere yaşam sevincini aşılamak istiyor.

Daha ilk soruda heyecanlandığı belli olan Murat Bey, "Kenan Bey bana cevap verdikten sonra öyle bir baktınız ki acaba yanlış mı cevap verdim diyerek tırstım!" dedi. 2. sırada gelen 'Hangisi çorbadır?' sorusu ise Murat Bey'in yarışmaya veda etmesine sebep oldu.

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