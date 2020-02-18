MEDYA

Mucize Doktor 23. bölüm 2. fragmanı

Mucize Doktor dizisi 23. yeni bölümüyle 20 Şubat 2020 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 20 Şubat 2020 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bombalı eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Yunanistan'da dünyayı utandıran görüntüler!
Ömer Çelik'den flaş İdlib açıklamaları
İstanbul Pendik'te servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Türk ile Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüştü
Sabancı Holding ve PPF Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğduğun Ev Kaderindir 7. bölüm 2. fragmanı
Zemheri 6. bölüm 3. fragmanı
Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı
Kuruluş Osman 11. bölüm 2. fragmanı
Benim Adım Melek 21. bölüm 2. fragmanı
İOKBS bursluluk sınavı 2020 başvuru nasıl yapılır e okul başvuru ekranı
Giresun'da TIR'ın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Survivor Derya Can Göçen nereli eşi ve çocukları kimdir? 40 yaşında çıktı