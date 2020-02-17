Giresun'da TIR'ın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
GİRESUN'un Bulancak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.
GİRESUN'un Bulancak ilçesi Sanayi Sitesi mevkisinde meydana gelen kazada; 34 DFC 84 plakalı TIR, hareket ettiği sırada önünden geçmekte olan Ali Durmuş’u (79) görmeyerek altına aldı.
Kazanın hemen ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.