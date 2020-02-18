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İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı

ŞİŞLİ’de ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş, Şişli'de tezgahı elinden alındığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önünde üzerine tiner dökerek yakmak istedi. Bir süre polis tarafından ikna edilen vatandaş, İBB binasına alındı.

Olay, saat 23.50 sularında Fatih’teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binasının önünde meydana geldi.

Kendini yakmaya çalıştı
Edinilen bilgiye, Şişli’de zabıta tarafından tezgahı elinden alındığını ileri süren vatandaş, elinde bir tiner şişesiyle İBB önüne geldi. Şahıs daha sonra tineri üzerine döküp, bağırarak kendini yakacağını söyledi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri polise haber verdi.

Polisler tarafından ikna edildi
Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikanın ardından şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. Daha sonra üzeri aranan şahıs, polis ve güvenlik görevlilerince İBB binasına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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