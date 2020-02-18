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Marius Sumudica: Muhammet adına üzgün değilim

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, iki penaltı üst üste kaçıran Muhammet Demir ile ilgili ise penaltıyı Maxim’in kullanması yönünde uyarılarda bulunduğunu belirtirken ''Ben Muhammet adına üzgün değilim böyle şeyler futbolda olur” dedi.

Süper Lig’in 22’nci haftasında Gaziantep FK'nın sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, çok fazla fırsat kaçırdıklarını ve rahat bitirebilecekleri maçı daha gergin bitirdiklerini söyledi.

Sumudica, iki penaltı üst üste kaçıran Muhammet Demir ile ilgili ise penaltıyı Maxim’in kullanması yönünde uyarılarda bulunduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik adam, galibiyetin sürpriz olmadığını vurgulayarak, “Kolay kazanılması gereken bir maçtı. Çok iyi oynadık. Bence bu galibiyet kimse için sürpriz olmamıştır. Sahada tek bir takım vardı o da Gaziantep FK idi. İki penaltı kaçırdık. Bence ilk yarıdaki pozisyonda penaltıydı. Bize olduğunda santim santim ölçülüyor. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Soğuk havada akşam 8'de oynadık, oyuncularım için kolay değildi. Buraya ilk geldiğim gün herkes oturduğu yerden 'Bu takım 2'nci Lig'e düşer' dedi. Yine söylüyorum bu takım düşmeyecek. Ben ikinci penaltıyı kullanması için Maxim’e söyledim. Ben sahanın içerisine giremem. Daha sonra Maxim ile konuştum. Muhammet’in ilk penaltıyı kaçırdığı için üzgün olduğunu bu yüzden ikinci penaltıyı atacağını düşündüğünü söyledi. Ben Muhammet adına üzgün değilim böyle şeyler futbolda olur” dedi.

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