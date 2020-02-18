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Tülin Şahin kızı ile Londra Moda Haftası’nda podyuma çıktı

Yaklaşık üç ay önce kızı Siean'yı kucağına alan ünlü model Tülin Şahin, Londra Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Kızı ile podyumda yürüyen Şahin, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçen yıl Pedro De Noronha ile evlenen Tülin Şahin, geçen kasım ayında anne oldu. Ünlü top model, Siena’yı kucağına almadan kısa bir süre önce, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da Yakup Biçer’in defilesine çıkmıştı.

Şahin şimdi de, Londra Moda Haftası kapsamında, yine Biçer’in defilesi için podyumdaydı. Bu kez kızı kucağındaydı… “Dünyanın en genç süpermodeli bugün Londra Moda Haftası’nda podyuma çıktı” yazarak, o anları sosyal medya hesabından paylaşan Şahin “Çok özel bir an oldu” dedi.

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