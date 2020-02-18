Meral Akşener'den dikkat çeken faiz çıkış!

İYİ Parti lideri Akşener, Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Ekonomi politikalarına dair partisinin görüşlerini dile getiren Akşener 'faizler konusunda sayın Erdoğan’la aynı fikirdeyim faizler insin istiyorum. Ama baskı ile faizler inmez.' dedi.

Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

Sayın Erdoğan'la aynı fikirdeyim

Faizler konusunda sayın Erdoğan’la aynı fikirdeyim faizler insin istiyorum. Ama baskı ile faizler inmez. Merkez Bankası’na faizler insin baskısı yapıldı. Kendisi akıllı Merkez Bankası cahildi.

2015 yılında faizleri indirin dediğinde 7.5’ti faizler. Merkez Bankası başkanı gitti açıklama yaptı, ‘faizleri baskılarsak yukarı çıkar’ dedi. Yıllar süren bu faiz baskısının sonucu dolar fırlası, faiz fırladı, ekonomimiz küçüldü.