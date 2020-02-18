POLİTİKA

Meral Akşener'den dikkat çeken faiz çıkış!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı. Akşener faiz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı fikirde olduğunu belirterek, Ama baskı ile faizler inmez'' dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Ekonomi politikalarına dair partisinin görüşlerini dile getiren Akşener 'faizler konusunda sayın Erdoğan’la aynı fikirdeyim faizler insin istiyorum. Ama baskı ile faizler inmez.' dedi.

Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

Sayın Erdoğan'la aynı fikirdeyim

Faizler konusunda sayın Erdoğan’la aynı fikirdeyim faizler insin istiyorum. Ama baskı ile faizler inmez. Merkez Bankası’na faizler insin baskısı yapıldı. Kendisi akıllı Merkez Bankası cahildi.

2015 yılında faizleri indirin dediğinde 7.5’ti faizler. Merkez Bankası başkanı gitti açıklama yaptı, ‘faizleri baskılarsak yukarı çıkar’ dedi. Yıllar süren bu faiz baskısının sonucu dolar fırlası, faiz fırladı, ekonomimiz küçüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sheraton'ın yeni sahibi belli oldu bak ne kadar para ödedi
Ali Babacan'ın partisi hakkında olay kulis! AK Parti'den istifa iddiası
BM Genel Sekreteri Guterres mülteci hakları için Tevbe Suresi'ni paylaştı
Üsküdar'dan ilginç haber! Kadın giysi kumbarasına çocuğunu sokup ne var ne yok götürdü
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi
Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti açıklaması olay oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MHP lideri Devlet Bahçeli'den olay İYİ Parti açıklaması
Meral Akşener basın mensuplarının soruları yanıtladı
Cemre ne demek ilk cemre yarın havaya düşüyor
Alışveriş sepetiyle hırsızı yakalattı o anlar kamerada
HDP önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuştu
AÖF kayıt yenileme ücreti ödeme nasıl olur nereye yatırılacak?
Doğu Perinçek’ten canlı yayında darbe açıklaması! Üç senaryo var
BİLSEM sınavı ne zaman 2020 1. sınıf BİLSEM tarihi