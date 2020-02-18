Doğu Perinçek’ten canlı yayında darbe açıklaması! Üç senaryo var

Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörü olduğu Türkiye'nin Nabzı programında ABD merkezli ve CIA'nın kontrolünde olduğu bilinen Rand Corporation'ın son raporu sonrası gündeme gelen darbe iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin Şu anda kesinlikle bir darbe tehlikesi görmüyorum. Ama çok ciddi bir fitne var fesat var. Rand Corporation'un raporuna baktığımız zaman üç senaryo var" diye konuştu.

Raporda bir fitne var

Perinçek, Rand Corporation'daki senaryoları ise şöyle sıraladı: "Birinci senaryoda Türkiye batıyı terkediyor. NATO'nun dışına çıktı, artık Avrasya'ya yerleşiyor. Türkiye'nin dostları eskisi gibi ABD değil. Türkiye'nin dostları artık Rusya'dır, İran'dır, Batı Asya ülkeleridir, hatta Çin'dir. Bir senaryo bu diyor.

İkinci senaryo denge senaryosu. Yani Türkiye hem Batı'yı hem de Doğu'yu idare edecek, her tarafla oynayacak. Fakat bu çok geçerli değil diyor.Üçüncü senaryo ise CHP merkezli muhalefetin iktidara gelmesi ve Türkiye ile Batı'nın ve ABD'nin ilişkisini normalleştirmesi, düzeltmesidir diyor."Rand Corporation'un bu raporunda da herhangi bir darbe iması olmadığını vurgulayan Perinçek "Ama bu raporda bir fitne var" dedi.

Erdoğan'ı yıpratma faaliyeti içerisindeler

Perinçek bu iddiasını ise şu sözlerle açtı: "Bütün ABD ve Batı kaynaklarına baktığımız zaman bir Tayyip Erdoğan'ı yıpratma siyaseti görüyoruz. Yani bu üç senaryodan üçüncüsü lehine muhalefetin iktidara getirilmesi için Tayyip Erdoğan'ı yıpratılması. Yani darbe ile beceremediler, parlamento yoluyla olmadı. Şimdi böyle bir yıpratma faaliyeti içinde oldukları görülüyor."

ABD'nin Gladiosu yerle bir oldu

Şu an bir darbe tehlikesi görmediğini tekrarlayan Doğu Perinçek gerekçelerini ise şöyle sıraladı: "Şu anda Türkiye'de darbenin ortamı yok, darbenin halkı yok. 15-16 Temmuz darbesi neden başarılı olmadı, darbenin halkı, darbenin kamuoyu yoktu. 12 Mart, 12 Eylül Amerikancı darbelerinden önce de bir kamuoyu yaratıldı. Kan dökülüyor vs, birisi gelsin asayişi sağlasın, otorite kursun, disiplin sağlasın gibi bir talep yarattılar çeşitli provokasyonlarla, tertiplerle falan. Ondan sonra o kamuoyu zemininde darbeler geldi. Ama şimdi darbe için kamuoyu yok, zemin yok, böyle bir girişim yapacak kuvvet yok. Kim yapacak darbeyi? ABD'nin Türk devleti içerisindeki gladiosu yerle bir oldu, ezildi, hapislere girdi, öldü, gömüldü. Onun için ABD'nin Türkiye'nin içerisinde darbe yapacak doğru dürüst bir silahlı gücü kalmadı."