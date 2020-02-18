POLİTİKA

MHP lideri Devlet Bahçeli'den olay İYİ Parti açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'deki istifalarla ilgili olarak "İyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısından sonra yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı. 

"İYİ Parti iyi günde olsunlar tariklere kapılmasınlar"

İYİ Parti'deki yaşanan istifalarla ilgili Bahçeli'nin değerlendirmesi dikkat çekti. Gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna yanıt veren Bahçeli, şunları söyledi:

"Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var. Bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var. Bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde olsunlar tariklere kapılmasınlar."

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