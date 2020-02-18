YEREL

Muş'ta dondurucu soğuklara dayanamayan tilki telef oldu!

Doğu Anadolu'da devam eden dondurucu soğuklar olumsuz etkisini gösteriyor. Muş’ta etkili olan soğuk havadan ve açlıktan etkilenen tilki, kırsal alanda donarak telef oldu.

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Merkeze bağlı Derecik köyünde soğuk hava ve açlığa dayanamayan tilki donarak telef oldu.

Tilkiyi fark eden köylülerden Mehmet Tuna, yaban hayvanın soğuk hava şartları ve açlıktan telef olduğunu söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi ve yapılacağı ilk yer açıklandı!
Beşiktaş Lucescu için kararını verdi
Dünyanın en zengin insanı Bezos 10 milyar dolar bağışlayacak
AB’den flaş Türkiye kararı! Ek süre verdiler
Türkiye sınırına 148 bin sivil daha göç etti akın akın geliyorlar
Kanal D Muhabiri Şevval Şirin'i saatlerce kapalı bir odada tuttular
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Üsküdar'da giysi kumbarasını akıl almaz yöntemle boşalttı!
Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! Teşebbüs edenin sonu mezarda bitecek
2020 AGİ hesaplama listesi yeni AGİ oranları ne kadar oldu
Meral Akşener'den dikkat çeken faiz çıkış!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den olay İYİ Parti açıklaması
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır AÖF kayıt yenileme ekranı TC ile giriş
Meral Akşener basın mensuplarının soruları yanıtladı
2020 Ramazan başlangıç tarihi ne zaman Diyanet dini günler takvimi