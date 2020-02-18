KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Candaş Tolga Işık: Krizlerde Galatasaray sıyrılır çıkar

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Bence bir Galatasaray iki Trabzonspor üç Başakşehir. Kaos, kriz olunca Galatasaray aradan müthiş sıyrılıyor. Trabzon'la Fener birbirini boğuşuyorlar. Bir kriz var aralarında. Böyle krizlerinde Galatasaray sıyrılır çıkar.'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Bence bir Galatasaray iki Trabzonspor üç Başakşehir. Kaos, kriz olunca Galatasaray aradan müthiş sıyrılıyor. Trabzon'la Fener birbirini boğuşuyorlar. Bir kriz var aralarında. Böyle krizlerinde Galatasaray sıyrılır çıkar.'' dedi.

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