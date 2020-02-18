Candaş Tolga Işık: Krizlerde Galatasaray sıyrılır çıkar

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Bence bir Galatasaray iki Trabzonspor üç Başakşehir. Kaos, kriz olunca Galatasaray aradan müthiş sıyrılıyor. Trabzon'la Fener birbirini boğuşuyorlar. Bir kriz var aralarında. Böyle krizlerinde Galatasaray sıyrılır çıkar.'' dedi.