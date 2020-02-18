Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'la Fatih Terim istenmiyor

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Bu federasyon için katli vacip iki kişi var. Bir Ali Koç diğeri Fatih Terim. A desin 3 maç çakacaklar Fatih Hoca'ya. Bütün bu futbol sistemi diyelim. Ali Koç a dese iki ay ceza verecekler, şikayet edecekler, kankalarına yazılar yazdıracaklar. Mustafa Cengiz'i de takmıyorlar. Kafaya taktıkları adam Fatih Terim ve Ali Koç'tur.'' ifadelerini kullandı.