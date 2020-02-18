KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'la Fatih Terim istenmiyor

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Bu federasyon için katli vacip iki kişi var. Bir Ali Koç diğeri Fatih Terim. A desin 3 maç çakacaklar Fatih Hoca'ya. Bütün bu futbol sistemi diyelim. Ali Koç a dese iki ay ceza verecekler, şikayet edecekler, kankalarına yazılar yazdıracaklar. Mustafa Cengiz'i de takmıyorlar. Kafaya taktıkları adam Fatih Terim ve Ali Koç'tur.'' ifadelerini kullandı.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Bu federasyon için katli vacip iki kişi var. Bir Ali Koç diğeri Fatih Terim. A desin 3 maç çakacaklar Fatih Hoca'ya. Bütün bu futbol sistemi diyelim. Ali Koç a dese iki ay ceza verecekler, şikayet edecekler, kankalarına yazılar yazdıracaklar. Mustafa Cengiz'i de takmıyorlar. Kafaya taktıkları adam Fatih Terim ve Ali Koç'tur.'' ifadelerini kullandı.

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