KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Mehmet Ayan: Galatasaray için lig Fener maçıyla başlıyor

Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, ''Galatasaray'ın dış sahada 7 zorlu maçı var. Galatasaray için lig Fenerbahçe maçıyla başlıyor. Velev ki kazandı bitmiyor her şey.'' ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolundaki zorlu fikstüründen bahsetti.

Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, ''Galatasaray'ın dış sahada 7 zorlu maçı var. Galatasaray için lig Fenerbahçe maçıyla başlıyor. Velev ki kazandı bitmiyor her şey.'' ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolundaki zorlu fikstüründen bahsetti.

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