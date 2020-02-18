Mehmet Ayan: Galatasaray için lig Fener maçıyla başlıyor

Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, ''Galatasaray'ın dış sahada 7 zorlu maçı var. Galatasaray için lig Fenerbahçe maçıyla başlıyor. Velev ki kazandı bitmiyor her şey.'' ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolundaki zorlu fikstüründen bahsetti.