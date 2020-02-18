KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Candaş Tolga Işık'tan Nihat Özdemir'e yanıt

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, Nihat Özdemir'e cevap verdi.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Nihat Özdemir beni istifaya davet etmiş falan. Ya Nihat Bey çok komiksiniz. Hiçbir zaman kimseye saygısızlık etmedim ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bi insanı istifaya davet edebilecek son 3 kişi listesi yapsak siz o son üçe girmezsiniz. Girmezsiniz yani. Mesleki olarak bütün işlerimi gazeteciliğimi sahibi olduğum kurumları ve oturduğum koltukları kendi şahsi kabiliyetimle ve becerimle hak ederek aldım. Darısı Nihat Özdemir'in başına.'' dedi.

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