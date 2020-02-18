Candaş Tolga Işık: Cüneyt Çakır rezaletini konuşmak lazım

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Cüneyt Çakır'ın bana futbol seyircisi olarak o maçı seyrederken gerizekalı muamelesi yapmasını kınıyorum. Salak değilim. Öyle bir kurmuş kafadaki tezgahı. Belli yani.'' ifadelerini kullandı.