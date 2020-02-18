KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe'de bazı adamlar oynamıyor

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ersun Yanal berbat bir teknik direktörlük sergilemiştir Ankara'da. Ama bazı adamlar da oynamıyor. Aptal değilim görüyorum. Bazı adamlar oynamıyor. Yeteneği zayıf. Kabileyeti o kadar. Bazısının nefesi yetmiyor. Bazısı da kazma. Niye oynamıyorlar biliyor musun 'Nasılsa bizi şampiyon yapmayacaklar' Tam tersine 'Ben oynuyorum'' diyeceksin'' şeklinde konuştu.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ersun Yanal berbat bir teknik direktörlük sergilemiştir Ankara'da. Ama bazı adamlar da oynamıyor. Aptal değilim görüyorum. Bazı adamlar oynamıyor. Yeteneği zayıf. Kabileyeti o kadar. Bazısının nefesi yetmiyor. Bazısı da kazma. Niye oynamıyorlar biliyor musun 'Nasılsa bizi şampiyon yapmayacaklar' Tam tersine 'Ben oynuyorum'' diyeceksin'' şeklinde konuştu.

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