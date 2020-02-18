KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçelilerin hissiyatını iyi bilirim

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ersun Yanal 'başkanın yanında durmak istiyorum' diyor ya. Dur abi başkanın yanında dur bi zahmet. Fenerbahçelilerin hissiyatını çok iyi bilirim. Çoğuyla da temas halindeyim. 'Bize bunu nasıl yaparsınız' diyorlar. Kimse aptal değil. 'Ulan bu ortamda biraz da siz oynayın' diyor. Ankaragücü maçı dibine kadar eleştirilen bir maçtır. Çok kötü bir hoca performansı. Oyuncular da oynamıyor.'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ersun Yanal 'başkanın yanında durmak istiyorum' diyor ya. Dur abi başkanın yanında dur bi zahmet. Fenerbahçelilerin hissiyatını çok iyi bilirim. Çoğuyla da temas halindeyim. 'Bize bunu nasıl yaparsınız' diyorlar. Kimse aptal değil. 'Ulan bu ortamda biraz da siz oynayın' diyor. Ankaragücü maçı dibine kadar eleştirilen bir maçtır. Çok kötü bir hoca performansı. Oyuncular da oynamıyor.'' dedi.

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