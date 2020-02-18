Candaş Tolga Işık: Burak'ın yaptığı hata

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Burak'ın yaptığı büyük hata. Ama Burak da doğru yaptım dememiş. Kazanma isteğinden. Burak'ın çocukluk kahramanıdır Sergen Yalçın. Bir lafın varsa direkt hocaya gider söylersin.'' dedi.