KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Candaş Tolga Işık: Burak'ın yaptığı hata

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Burak'ın yaptığı büyük hata. Ama Burak da doğru yaptım dememiş. Kazanma isteğinden. Burak'ın çocukluk kahramanıdır Sergen Yalçın. Bir lafın varsa direkt hocaya gider söylersin.'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Burak'ın yaptığı büyük hata. Ama Burak da doğru yaptım dememiş. Kazanma isteğinden. Burak'ın çocukluk kahramanıdır Sergen Yalçın. Bir lafın varsa direkt hocaya gider söylersin.'' dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gezi davasında karar çıktı tüm sanıklar beraat etti Osman Kavala'ya tahliye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika önemli açıklamalar
FETÖ'nün kadim abisi Yusuf Bekmezci hakkında istenen ceza belli oldu
Candaş Tolga Işık'tan Nihat Özdemir'e istifa yanıtı
AK Partili Mehmet Özhaseki'den trafik kazası açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Osman Kavala ve Gezi açıklaması: Darbe demek doğru değil
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmet Ayan: Fenerbahçe'nin lideri yok
Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe'de bazı adamlar oynamıyor
MHRS e devlet şifresiyle randevu alma-randevu iptali nasıl?
Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçelilerin hissiyatını iyi bilirim
Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'la Fatih Terim istenmiyor
Acun Ilıcalı'nın Survivor'a geldiği kırmızı araba olay oldu bakın markası neymiş
Mehmet Ayan: Galatasaray için lig Fener maçıyla başlıyor
AÖL sınav tarihleri 2020 MEB açık lise sınavları ne zaman?