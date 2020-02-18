Kayseri'de bir kadın balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5'inci katındaki evinde balkona çıkan inşaat bekçisi Saadettin K., bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı. Durumu fark eden Ayşe K., son anda balkona koşarak eşini aşağıya sarktığı sırada yakaladı. Ayşe K., eşini bir süre tutmaya çalıştı. Bu sırada çiftin komşuları da aşağıda battaniye açtı.

Ayşe K.'nin kollarından tutmaya çalıştığı Saadettin K., kısa süre sonra ceketinden sıyrılarak boşluğa düştü. Alt kat balkon demirlerine çarparak battaniyenin üzerine düşen Saadettin K., ağır yaralandı. Saadettin K., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Eşinin ceketi elinde kalan ve sinir krizi geçiren Ayşe K. da hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Saadettin K, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.