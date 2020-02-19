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Türkiye konuştuğu 10 yaşındaki Atakan'ı videosu paylaşım rekoru kırdı

Kitap fuarında tesadüfen karşılaşılan 10 yaşındaki Atakan'ın bilge tavrı sosyal medyanın da dikkatini çekti. Yaşına rağmen okuduğu kitapların seviyesi herkesi hayrete düşürdü.

5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyen Atakan'ın görüntülerinin twitter'da paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum geldi. Kimileri bunun bir kurgudan ibaret olduğunu iddia ederken kimileriyse Atakan'ın inanılmaz bir yetenek olduğu görüşünde birleşti. İşte Atakan için yapılan o yorumlardan bazıları.

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