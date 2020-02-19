Olay yeri Ankara! Bekçiler alkollü adamı yerde sürükleyip tekmeledi

Maaş ve kimlik sorma gibi konularla tartışılan bekçiler bu sefer olaylara müdahale şekilleriyle gündeme geldi.

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Ankara’da bekçilerin bir şahsa karşı sergilediği tavır tartışmaları yeniden alevlendirdi. Alkolün etkisiyle zorluk çıkaran şahsın bekçiler tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.