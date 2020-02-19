Olay yeri Ankara! Bekçiler alkollü adamı yerde sürükleyip tekmeledi
Bekçilerin bir adamı yerde sürükleyip tekmelediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bekçilerin olaya yaklaşımı ve müdahalesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Maaş ve kimlik sorma gibi konularla tartışılan bekçiler bu sefer olaylara müdahale şekilleriyle gündeme geldi.
Sosyal medyanın gündemine oturdu
Ankara’da bekçilerin bir şahsa karşı sergilediği tavır tartışmaları yeniden alevlendirdi. Alkolün etkisiyle zorluk çıkaran şahsın bekçiler tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.