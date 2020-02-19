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Nehir yüzeyindeki buz kütlesi üzerinde mahsur kalan kurt kurtarıldı

Ağrı'da Murat Nehri'nin yüzeyindeki buz kütlesi üzerinde mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Dambat köyü yakınlarından geçen ve yüzeyinin bir kısmı donan Murat Nehri'nde buz kütlesi üzerinde bir kurdun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

İhbarı değerlendirerek bölgeye gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kurdu yakaladıktan sonra kucaklarına alarak suyun diğer tarafına geçirdi.

Yaklaşık 3 gündür bölgede mahsur kaldığı öğrenilen kurt, daha sonra doğaya bırakıldı.

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