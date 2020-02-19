DÜNYA

Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar

İsviçre’de çığ altında kalan iki kadın kayakçının imdadına snowboarcular yetişti. Kadınlardan birinin kurtarılma anı ise bir snowboarcunun kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.

Olay İsviçre'nin güneybatısındaki Valais kantonunda bulunan Verbier bölgesinde meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile beraber kayak yapan Victor Liebenguth isimli snowboarcu, kaydığı bölgenin altında çığ meydana geldiğini; iki kişinin de kar altında kaldığını gördü. Arkadaşları ile hızla kadınların yanan giden Liebenguth, kadınları bulunduğu yerden kurtardı.

Kadınlar bölgeye çağırılan helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Kadınlardan birinin karın altından çıkarıldığı anları Liebenguth’un kaskındaki kamera kaydetti

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bugün ilk cemre düştü! Sıradaki cemre ne zaman nereye düşecek
Merkez Bankası faiz indirimi kararı sonrası dolar uçuşa geçti! Dolar rekor kırdı
Beşiktaş’ta Adem Ljajic şoku
Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın infazcısından kan donduran itiraflar
Galatasaray'da derbi öncesi Saracchi sevinci
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a cevap: Bu ilkel bir İslam düşmanlığıdır
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır’da korkunç kaza! Havada taklalar atıp aracın arka camından içeri girdi
Fırtınada türbülansa girdiler! Uçakta panik anları kamerada
Akılalmaz kaza! Havada taklalar atan kadının kafası aracın arka camından içeri girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'e harekat an meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi davasındaki karara sert tepki gösterdi!
Bağkur emeklisi maaş ödeme günleri 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu korudu
Damla Erşubaşı kaç yaşında eşi Mustafa Can Keser kimdir?