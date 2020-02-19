Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar

Olay İsviçre'nin güneybatısındaki Valais kantonunda bulunan Verbier bölgesinde meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile beraber kayak yapan Victor Liebenguth isimli snowboarcu, kaydığı bölgenin altında çığ meydana geldiğini; iki kişinin de kar altında kaldığını gördü. Arkadaşları ile hızla kadınların yanan giden Liebenguth, kadınları bulunduğu yerden kurtardı.

Kadınlar bölgeye çağırılan helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Kadınlardan birinin karın altından çıkarıldığı anları Liebenguth’un kaskındaki kamera kaydetti