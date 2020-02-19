Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu korudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti gurp toplantısında gündeme dair önemli açıklamaları oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kontrollü darbe... Doğru kontrol sizde ama başaramadınız. 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı ertesi gün Kılıçdaroğlu milletin karşısına hangi sıfatla çıkarılacaktı?" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

İdlib harekatı an melesesi

Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya'da şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Türkiye idlib konusunda kendi harekat planlarını yapmıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı bir an meselesidir.

Ülkemizin kararlılığını anlamayanlara rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız.

Ekonomi üzerinden bizi vurmaya gayret eden densizler var. Bizi kur, faiz ve enflasyon üçgenine hapsetmek isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Piyasa faizleri bugün yüzde 8-10 civarında.