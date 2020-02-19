POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi davasındaki karara sert tepki gösterdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın beraat ettiği Gezi davasında çıkan karara tepki gösterip, "Gezi'de ağaç bahanesiyle başlayan olaylar sivil kalkışma halini aldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gezi olayları davasında yargılanan aralarında Osman Kavala ve Mücella Yapıcı'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat etmesi kararına tepki gösterdi. 

"Dünkü gelişmeler Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Ağaç bahanesiyle başlayan olaylar sivil kalkışma halini aldı" diyen Erdoğan, Gezi olaylarıyla ilgili bir videoyu izletti. Görüntülerde Gezi sırasında yaşanan vandallıklar anlatıldı. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları.

- Dünkü gelişmeler Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Ağaç bahanesiyle başlayan olaylar sivil kalkışma halini aldı.

- Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir.

- Gezi olaylarının masum bir tarafı yoktur. Devleti hedef alan bir saldırıdır.

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