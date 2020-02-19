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Esenyurt'ta kız arkadaşının eski sevgilisine dayak kamerada

ESENYURT'ta, birkaç arkadaşıyla gittiği işkembecide yanındaki sevgilisinin eski erkek arkadaşıyla karşılaşan kişi, ortalığı birbirine kattı. Eski sevgiliye atılan dayak ve silah doğrultulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, tarafından 2 tabanca ile birlikte gözaltına alınan Caner K. ile Azeri sevgilisi Gülsura A., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, Cumartesi günü saat 04.30'da Esenyurt'ta bulunan işkembe salonunda meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Gülsura A. ve sevgilisi Caner K., beraberindeki arkadaşlarıyla çorba içmek için işkembe salonuna geldi. İddiaya göre, burada, Gülsura A.'nın eski sevgilisi Serdar A. ile karşılaşan gruptakiler arasında tartışma çıktı. Caner K. ile Serdar A. birbirlerine omuz atınca aralarında kavga çıktı. İşkembe salonunda başlayan kavga sokakta da devam etti. Caner K., arkadaşından aldığı tabanca ve yumruklarla Serdar A.'yı darp ederek yaraladı. Ardından havaya bir el ateş etti. Silah sesi üzerine devriye görevi yapan polis ekipleri, olay yerine gelirken, sağlık ekiplerine de haber verdi. Sağlık ekipleri, yaralanan Serdar A.'yı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, Caner K. ile sevgilisi Gülsura A.'yı gözaltına aldı. Üzerlerinde 1 tabanca ele geçirildi. Ekipler, Caner K. ile birlikte polis otosunda polis merkezine doğru götürülen Gülsura A.'nın iç çamaşırında sakladığı tabanca da bulundu. Ekipler, bu tabancaya da el koydu. Şüpheliler, polis merkezine getirilerek sorgulandı. Ardından adliyeye sevk edilen Caner K. ile Gülsura A., mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OLAY ANLARI KAMERADA 

İşkembecide yaşanan kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Caner K. ile Serdar A.'nın birbirlerine omuz atıp kavga etmeleri, Caner K.'nin arkadaşından aldığı tabancayı Serdar A.'ya doğrultması, dışarıda kavga etmeleri ve Gülsura A.'nın kavgaya karışanlardan aldığı tabanca ile yürümesi yer alıyor.

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