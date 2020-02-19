YEREL

Driftin sonu kötü bitti! Yolda yürüyen yaya son anda kurtuldu

Gaziantep’te ara sokaktan çıkan bir araç, yaya ve araç trafiğinin olduğu caddede drift yapınca park halindeki başka bir araca çarptı. Bir vatandaş ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Gaziantep’te bir aracın cadde üzerinde drift atması kaza ile sonuçlandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda, ara sokaktan çıkan bir araç, cadde üzerindeki diğer araçlara ve yayalara aldırmadan drift atmaya başladı. Drift atan araç, kontrolü kaybolunca başka bir araca çarparken, bir vatandaş ise o aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarından tespit edilen araca ve sürücüye işlem yapıldı.

Öte yandan kent genelinde yapılan trafik kontrollerinde 4 bin 471 araç kontrol edilirken trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 272 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 369 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 6 sürücüye dış ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 1 sürücüye drift atmaktan, 2 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 8 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 1 sürücüye kış lastiği takmamaktan, 68 aracın tescil plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 20 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 10 misafir araç sürücüsüne çeşitli maddelerden, 329 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, 2 halk otobüs sürücüsüne ve 17 motosiklet sürücüsüne de çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Genel toplamda, bin 111 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken 93 araç trafikten men edildi. Toplamda 6 sürücü belgesine de el konuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan çok çarpıcı koronavirüs kararı! Yasaklandı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'apaçık ortada' dedi 15 puandan bahsetti
Sancaktepe'de korkutan yangın! Ekipler böyle kurtardı
AYM'den flaş karar! Artık boşanan anne çocuğuna soyadını verebilecek
CHP'den darbe açıklaması! Kimse aklından geçirmesin Erdoğan inmeyecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulları uyardı öğrenciler arasında hızla yayılıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Üsküdar'da denize düşen kadın böyle kurtarıldı
Sancaktepe’de evin alevlere teslim olduğu anlar kamerada
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ablam dediği sevgilisini vahşice öldürdü itirafı olay
Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu sevgili mi?Günler sonra ortaya çıktı!
Ünlü şef Danilo Zanna 'Maymun beyni yedim' itirafı
Gezi davası için Tuğçe Kazaz sansasyon yaratan bir paylaşım yaptı
DEAŞ infazcısı: Esirler eylemi prova sandıkları için öleceklerini bilmiyorlardı
Survivor'da böylesi ilk kez oldu! Kim elendi derken 2 ünlü isim diskalifiye oldu