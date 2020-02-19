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ODTÜ'de teröristleri savunan öğrencilere tepki

PKK yandaşı öğrencileri okullarında istemeyen öğrenciler protesto düzenledi.

Daha önceleri sık sık terör gruplarının desteklendiği ODTÜ'de bugün tam tersi bir durum yaşandı.

PKK için provokatif eylemlerde bulunan öğrenciler ile başka bir grup öğrenci arasında arbede çıktı.

PKK DIŞARI TEZAHÜRATLARI
Üniversitelerin vatanseverliğin kaleleri olduğunu ve ODTÜ’de PKK’ya geçit verilmeyeceğini söyleyen bir grup öğrenci, PKK dışarı diye tezahürat yaptı.

Terör örgütü yandaşları tezahürat yapan öğrencilerin üzerine yürümek istedi. Polis terörist gruba geçit vermedi.

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