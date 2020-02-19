Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile ticaretimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa görüşme ve ardından başkanlık ettikleri Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasında ithalat ve ihracat rakamlarının ilk kez birer milyar doları aştığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.