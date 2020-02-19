Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile ticaretimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasında ithalat ve ihracat rakamlarının ilk kez birer milyar doları aştığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.