MEDYA

Benim Adım Melek 22. bölüm fragmanı

Benim Adım Melek dizisi 22. yeni bölümüyle 26 Şubat 2020 Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak. Benim Adım Melek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Benim Adım Melek 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Benim Adım Melek 26 Şubat 2020 Çarşamba akşamı TRT 1'de...

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak
TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a tepki
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi
Hatay'da iki kadının cenazesi karıştı
HSK'dan Gezi Parkı davasındaki hakimlere soruşturma
BM'de Esed rejimine 'Türkiye' çağrısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ramo 7. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22. bölüm 2. fragmanı
Bala Hatun kimdir Osman Gazi'nin ilk eşi ve çocukları kimdir?
Afili Aşk 35. bölüm fragmanı
Babil 6. bölüm 2. fragmanı
Malhun Hatun kimdir Osman Gazi'nin eşleri kaç tane?
Hercai 33. bölüm 2. fragmanı
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ablam dediği sevgilisini vahşice öldürdü itirafı olay