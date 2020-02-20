Melih Gökçe hastaneye kaldırıldı iddiası! Gökçek'ten gelen videoya bakın

Sosyal medyada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.İddialar ile ilgili Gökçek bir video paylaştı ve şu açıklamaları yaptı;

-Sevgili Twitter ailemi herkese iyi geceler diliyorum. Yarın Türkiye için son derece önemli bir gün. Külliye'de 125 bin metrekarede kapalı alanda aynı anda 5 bin kişinin hizmet alacağı Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açılıyor. Kütüphanede 4 milyon kitap var. 125 milyon elektronik kitap var. 550 binde E-Kitap var... Yani Türkiye'nin tartışmasız en büyüğü. Şahsen böyle bir eserden dolayı ben heyecanlanıyorum ve bu konuda da sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye bu konuyu alkışlamalı ve incelemeli onun için bir çağrıda bulunayım dedim.

-Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bu akşam bir twit hesabında benim hastaneye kaldırıldığım tarzında bir haber çıkartılmış. Bu haberi yapan hesap kimsenin ilgi göstermediği sırf benim adımda uydurma haberler yaparak ilgi çekmeye çalışan bir hesap sahte bir hesap. Eskiden AK Parti'nin adına konuşurdu sonra deşifre oldu ayrıldı. Şimdide AK Parti aleyhinde atıp tutan birisi. İnşallah adamın ismini tespit etmek üzereyim adresini de tespit etmek üzereyim. Nasip olursa önümüzdeki günlerde yapmış olduğu böyle sahte işlerden dolayı nasipse adalet önünde hesap soracağım. Onun için ciddiye almayın ama beni ciddi anlamda telefonla arayıp hasta mısın başkanım diyen oldu. Sevenimiz de var sevmeyenimiz de var. Onun için ister istemez kamuoyunu da bunu da merak ediyor.