DÜNYA

Almanya saldırganı Tobias R. ırkçı çıktı! İşte bıraktığı video

Almanya'nın batısında bulunan Frankfurt yakınlarındaki Hanau kasabasında iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Tobias R. adlı saldırgan bir dairede ölü bulundu. Evde bir itiraf mektubu ile videoya rastlandığı belirtildi. Saldırganın videosu sosyal medyadan yayınlandı.

Alman basını, Tobias R. isimli saldırganın evinde bir video çekip bunu birkaç gün önce YouTube’a yüklediğini yazdı. Alman basını, “Bu sabaha kadar internet üzerinden izlenebilen video bir evde çekildi. Videoda Tobias R, ABD’nin yer altında askeri üsleri var ve burada çocuklara işkence yapılıyor ve öldürülüyor. Burada şeytanlara tapılıyor. Amerikan vatandaşları uyanmalı ve bunlarla savaşmalı” diyor.

Videoda Almanya’daki olası bir saldırı hakkında bir açıklama olmaması dikkat çekti.

Videoyu değerlendiren Alman basını ve uzmanlar, saldırganın videoda çok sakince ve düzgün konuştuğunu aktarırken, İngilizcesinin akıcı olduğu belirtildi. Videoda farklı komplo teorilerinden bahseden Tobias R.’ın, sesler duyduğu ve bebeklikten itibaren izlendiğini söylediği belirtiliyor.

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