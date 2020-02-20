EKONOMİ

Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan flaş enflasyon, faiz ve döviz açıklaması

"Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık" diyen Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı son dakika açıklamasında, enflasyon, faiz ve döviz kurlarıyla ilgili kriz sevdalılarını hüsrana uğrattıklarını açıkladı.

"Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık." diyen Bakan Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık" ifadelerini kullandı. 

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