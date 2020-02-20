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Ebru Polat palalı Sabri Çelebi aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Ailesi ve sevgilisiyle Dubai'de tatil yapan şarkıcı Ebru Polat, sır gibi sakladığı erkek arkadaşıyla Instagram hesabından ilk paylaşımını yaparak aşkını ilan etti. Polat'ın birlikte olduğu kişinin palalı saldırgan olarak tanınan Sabri Çelebi olduğu iddiası ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Dubai tatilinde çektirdiği cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Ebru Polat, dün akşam övgüler yağdırdığı ancak yüzü göstermediği sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı.

Bu zamana kadar sevgilisinin sadece omzunu gösteren Ebru Polat, dün akşam gittikleri gece kulübünde dans ederken video paylaştı. Polat paylaştığı videoda sevgilisini öperek aşkını ilan etti.

Birlikte aynı mekanda ve aynı araba ile poz veren çift hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.

Polat'ın sevgilisinin Gezi Parkı olayları sırasında polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla tanınan firari saldırgan Sabri Çelebi olduğu iddia edildi. Çiftten konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

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