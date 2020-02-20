Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim anısı olay! 'Survivor için birini yolladı'

Youtuber Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı 'Survivor Tehlikeli Sular' programına katılan Acun Ilıcalı yine sosyal medyada gündem oldu. Oğuzhan Uğur’un sorularına samimi yanıtlar veren Acun Ilıcalı, programın ilk bölümünde kullandığı birbirinden lüks araçların kendisinin olmadığını söylerken ‘Onlara binecek kadar düşmedim’ lafıyla dikkat çekti.

Programda zekanın yeni sezonda daha önde olacağını söyleyen Ilıcalı, Survivor’la ilgili önemli tüyolar vermeyi de unutmadı.

FATİH TERİM ANISI OLAY OLDU!

Acun Ilıcalı ayrıca Fatih Terim’le ilgili bir anısını da Uğur’la paylaştı. İşte Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim anısı:

"Fatih Terim aradı bir gün. 'Acun' dedi, 'Bir çocuk var, Survivor'a katılmak istiyor. Oluyorsa bir düşünür müsün?' Ben de, 'Tamam hocam, sizden geliyorsa tabii ki ilgileniriz' dedim.

Çocuk geldi, iyi bir çocuk ama bir Survivor değil. O ışığı göremedim. Çocuğa da durumu anlatmam lazım. Dedim ki: Bizim durumu şöyle anlatayım. Bizim iş çok ciddi. Şöyle bir örnekle verebilirim. Ben topçu yollasam Fatih Terim oynatacak mı? Ama çok güzel anlattım bunu.

Birkaç gün sonra Fatih Hoca aradı. 'Acun' dedi, 'arkadaşla ilgilenmişsin sağol' dedi. 'Ne demek hocam tabii ki ilgileneceğim' dedim. Bir şey demişsin, dedi. 'Ben yollasam Fatih hoca oynatacak mı' demişsin; çok güzel söylemişsin, dedi. Ben de övgü almayı bekliyordum o an. Fatih Terim'in cevap şu: Biz bunu hak edecek ne yaptık..."