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Diyarbakır'da, kadınların kavgasını erkekler ayırdı

DİYARBAKIR'da, 2 kadın arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga, erkeklerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kadınların, birbirini yere düşürdüğü görüldü.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, kadınlar, birbirinin saçlarını çekip, yere düşürdü. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kadınları, yoldan geçen erkekler ayırdı. 

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