Diyarbakır'da, kadınların kavgasını erkekler ayırdı

Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, kadınlar, birbirinin saçlarını çekip, yere düşürdü. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kadınları, yoldan geçen erkekler ayırdı.