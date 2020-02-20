MAGAZİN

Acun Ilıcalı'nın olay Survivor itirafları

Acun Ilıcalı, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Survivor Tehlikeli Sular'a konuk oldu. Survivor 2020 hakkında olay itiraflara imza attı.


O Ses Türkiye'nin son bulmasıyla başlayan Survivor macerası hızlı bir giriş yaptı. Reytinglerde birinci sıraya ulaşan Survivor 2020 herkesi ekranlara kilitledi. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen yarışmada itiraflar gelmeye başladı.


Oğuzhan Uğur ile Survivor Tehlikeli Sular'ın konuğu olan Acun Ilıcalı, hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.


"O Ses Türkiye'de de Survivor'da da 'kazansa keşke' dediklerim oluyor her zaman" diyen Ilıcalı, açıklamasında şunları söyledi:

"Ben de insanım, ben de sizin gibi izliyorum. Bu işten çok zevk alıyorum. İster istemez birilerine daha yakın hissediyorsun. İhtiyacı olanı hissettiğin zaman, 'O kazansın' diyorsun içinden. Doğal olarak olayın bir parçasıyım. Şu anda hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var. Nisa'nın performansı da benim için sürprizdi mesela, dikkat çekti. Bu tip arkadaşlarımızı yadırgamayalım. Tuğba Melis Türk'te ilerleme olacak. Futbol takımı kampı gibi düşün. Gelişmeler olacak elenmezlerse... Survivor tam bir akıl oyunu. Mesela Hakan Hatipoğlu vardı. Şimdi yorumcu kendisi. 'Gel senle bir gezelim' der. Bir bakmışsın, Survivor'dan elenmişsin. Öyle biriydi."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli tanık ifadesi şok etti
Türkiye'nin FIFA sıralamasındaki yeri değişmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili ilk açıklama
CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer: Fırat'ın suyu Orta Anadolu'ya getirilsin
İstanbul'da çöp aracından gelen sesi farkeden işçiler terkedilmiş bebek buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'un planını engelledi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yol verme kavgasında otobüsün altında kaldı! Dehşet anları kamerada
Şişli'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
Cemre düşme sırası ikinci cemre nereye düşer tarihi
Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim anısı olay! 'Survivor için birini yolladı'
Türkiye NATO'dur videosu bomba! Zamanlaması manidar hayırdır inşallah
Palalı Sabri kimdir Ebru Polat'ın sevgilisi Sabri Çelebi nerede?
Diyarbakır'da, kadınların kavgasını erkekler ayırdı
Bu ay kaç çekiyor Şubat 2020 kaç gün sürecek?